Hugo Silva após jogo com Estónia: "Há uma parte em que temos claramente de melhorar"

Redação com Lusa

Declarações de Hugo Silva, selecionador nacional, após o Portugal-Estónia (3-2), na Silver League

Vitória: "Agradou-me o facto de lutarmos muito. O último ponto é a imagem do que a equipa foi mostrando, mesmo no terceiro e no quarto sets, em que não entrámos muito bem. Essa é a parte mais positiva".

Aspetos a melhorar: "Há uma parte em que temos claramente de melhorar, que é o bloco. Fizemos poucos blocos para a dificuldade de serviços que fomos colocando à equipa da Estónia. Quando não se tira partido das más receções da equipa adversária, [o jogo] torna-se muito difícil. Se melhorarmos esta ação do jogo, podemos ganhar com mais facilidade, sem sofrer tanto".

Metas? "Temos de ir jogo a jogo. Há uma equipa claramente favorita que, no ano passado, não entrou nesta competição e está aqui para tentar ganhar, que é a Suécia".

Próximos adversários: "Todos os jogos vão ser difíceis. A questão da inconstância é uma coisa que tem de ser trabalhada diariamente, para que os momentos menos bons aconteçam o menos possível".