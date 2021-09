Hugo Silva: "Acho que não era justo pedir mais..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Declarações do selecionador Hugo Silva após o jogo entre Países Baixos e Portugal, dos quartos de final do campeonato da Europa de voleibol, disputado em Gdansk, na Polónia, que terminou com a vitória da seleção holandesa, por 3-2

Parabéns: "Os jogadores estão de parabéns pela competição que fizeram e acho que não era justo pedir mais. De qualquer das formas, perder assim custa. Perder por um pormenor e um bocadinho de falta de sorte."

Carinho: "Este grupo merece o carinho de todos os portugueses. Daqui para a frente era importante valorizar o que o voleibol tem feito, nomeadamente esta seleção, que teve uma prestação que orgulhou todos os portugueses. Na negra é preciso um bocadinho de sorte, mas do outro lado houve um jogador que fez a diferença, que foi o Nimir".