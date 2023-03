Hugo Gaspar: "Somos uma equipa com muitos títulos e queremos mais"

Redação com Lusa

Declarações após a vitória do Benfica sobre o Sporting (3-0), na meia-final da Taça de Portugal masculina de voleibol, disputada hoje em Viana do Castelo.

Hugo Gaspar (capitão do Benfica): "Correu-nos muito bem o jogo, demonstrámos que fomos superiores em todas as etapas. Jogámos muito bem como equipa, unidos, os setores funcionaram muito bem, em resultado de um grande trabalho.

Temos uma equipa bastante unida, um grupo junto há muitos anos, que sabe o que quer e dá o litro. Isso manifesta-se em campo, contra o Sporting ou outra equipa. Somos uma equipa com muitos títulos e queremos mais.

(Sobre o adversário na final) Quando existem jornadas duplas e final four, temos de ter a capacidade de mudar o chip de um dia para o outro. Já jogámos várias vezes contra ambas as equipas".

Tiago Violas (jogador do Benfica): "É sempre o nosso objetivo, estar em todas as finais. E vencer todas as competições internas. Por isso, é sempre um orgulho poder estar presente e lutar por elas. Vamos dar tudo para vencer e esperamos apenas o outro finalista. Queremos muito ganhar.

São duas equipas que já conhecemos [os outros semifinalistas]. É esperar para ver, porque estamos prontos para qualquer adversário".