Hugo Gaspar quer "carimbar apuramento" para o Europeu já com a Bielorrússia

Hugo Gaspar quer festejar com os colegas da seleção logo no primeiro de três jogos em Matosinhos

João Fidalgo, líbero do Sporting, também diz que "não há euforias nem demasiado otimismo".

O oposto Hugo Gaspar disse, esta quinta-feira, que a seleção portuguesa de voleibol quer "carimbar o apuramento" ante a Bielorrússia, primeiro de três adversários pela qualificação para o Euro'2021, de sexta-feira a domingo, em Matosinhos.

Depois de três vitórias em outros tantos jogos na Hungria, ante a anfitriã, Bielorrússia e Noruega, Gaspar quer vencer o adversário "mais complicado e preponderante" para conseguir o apuramento.

"A Bielorrússia é muito forte e nem eles esperavam as dificuldades que encontraram contra nós. Desta vez vai ser mais difícil, pois estarão mais preparados. Mas nós queremos muito este apuramento e daremos tudo para o conseguir o mais rápido possível", referiu o jogador, campeão nacional pelo Benfica.

Alinhado com esta ideia está João Fidalgo, líbero do Sporting, que fez um balanço "naturalmente positivo" do primeiro torneio, em solo húngaro, mas que realçou que a seleção ainda está "a meio do caminho" no grupo G do apuramento.

"Temos todos a noção disso; não há aqui euforias nem demasiado otimismo. Os resultados que conseguimos alcançar no primeiro torneio deixam-nos numa posição mais favorável para o apuramento, mas ainda nada está garantido e agora temos os jogos em casa para confirmar a qualificação", lembrou o atleta, citado pela Federação Portuguesa de Voleibol.

Depois de três vitórias em outros tantos jogos na Hungria, as partidas em Matosinhos assumem caráter decisivo para um apuramento que é conseguido pelos vencedores dos grupos e os cinco melhores segundos.

Depois do jogo com a Bielorrússia pelas 19:00 de sexta-feira, segue-se a Noruega, pelas 18:00 de sábado, e a Hungria, à mesma hora mas no domingo.