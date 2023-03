Hugo Gaspar: "Os próximos jogos não serão 3-0, não vão deixar"

Declarações após a vitória do Benfica na final da Taça de Portugal masculina de voleibol, contra a Fonte do Bastardo (3-0), disputada hoje no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Marcel Matz (treinador do Benfica): "Jogámos bem, servimos bem, contra uma equipa forte no ataque mas com deficiências na receção. Soubemos explorar isso, com regularidade no serviço. A vitória é justa, não sei se por 3-0, mas jogámos para ganhar o jogo, mesmo que fosse mais longo".

Hugo Gaspar (jogador do Benfica): "Hoje, é festejar, mas amanhã concentramo-nos no próximo objetivo, que não será fácil. Sporting, Leixões e Fonte do Bastardo serão grande adversários. Os próximos jogos não serão 3-0, não vão deixar. Só conseguimos ganhar se jogarmos assim.

(Sobre a continuidade da carreira aos 40 anos) Nem eu sei explicar. Todos os anos me perguntam se é o último ano. Ainda não sei, sinto-me bem e tenho capacidade, mas sei os sacrifícios que faço, e a minha família. Não sei quanto mais tempo.

Foi uma grande partida da nossa parte, ontem [sábado] já tínhamos realizado um grande jogo, e hoje outra vez. O Fonte do Bastardo demonstrou ao longo da época que é muito forte, já nos venceu, mas esta equipa mostrou que a união, e um projeto coeso de há muitos anos, [vencem]. Não é fácil ter esta hegemonia no voleibol, e se o temos é porque trabalhamos muito. Os outros também trabalham".