Hugo Gaspar: "Não somos eternos, mas não ponderei o que vou fazer"

Declarações de Hugo Gaspar após o jogo Benfica-Fonte do Bastardo (3-0), o quinto da final do play-off do campeonato nacional de voleibol. O Benfica sagrou-se tetracampeão

Sobre o título: "Há o sentimento de dever cumprido, depois de uma época muito dura. A Fonte do Bastardo fez uma grande época, deu luta, mas voltámos a demonstrar que somos mais fortes e somos justos vencedores.Já são vários títulos, mas não podemos cair na rotina. Somos o alvo sempre a abater e por isso também queremos demonstrar que somos os mais fortes."

Sobre André Lopes e o futuro: "Partilhei muitos anos com o André, grandes vitórias e emoções. Eu próprio não sei como vai ser a minha carreira desportiva, vou avaliar, mas sem dúvida que foi um prazer partilhar o campo com o André Lopes. Quanto a mim, não sei. Não somos eternos, mas não ponderei o que vou fazer. Agora é hora de festejar".