Declarações de Marcel Matz, treinador encarnado, após o Benfica - Fonte do Bastardo (3-2), relativo ao segundo encontro do play-off do apuramento de campeão nacional de voleibol.

Análise: "O jogo é equilibrado. Como acontece sempre com o Fonte do Bastardo. Os atacantes dos dois lados têm as mesmas dificuldades que as nossas. Hoje conseguimos manter-nos próximos deles, ao contrário do que aconteceu lá. O jogo tem muitas oscilações. Não há propriamente um momento mais importante do jogo. Hoje talvez o 23-23, no terceiro parcial, a bola toca-lhes, mas o ponto foi para eles e perdemos o set (25-23). O Peter Wholfahrtstatter sofreu uma entorse".