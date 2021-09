"Grande reviravolta, pena não termos concluído com a "negra""

Declarações no final do jogo de voleibol entre as seleções de Portugal e da Ucrânia, do grupo A do Europeu2021, a decorrer em Cracóvia, na Polónia, que a equipa nacional perdeu por 3-2.

Hugo Silva (treinador da seleção de Portugal): "Foi um jogo feio, apesar de estarmos no alto nível, mas acho que ambas as equipas estavam muito nervosas. Por um lado, sabíamos que era um jogo decisivo para a Ucrânia e para nós decisivo, no sentido de dar o passo que tanto queríamos. Mas dentro do mal apareceu o que pode ser importante, que foi a recuperação, o tal pontinho, que pode ser fundamental nas contas finais. A este nível não dá para oscilar tanto. A equipa pode atingir aqueles feitos que são tão difíceis, mas que neste momento são alcançáveis. Estamos dependentes de um jogo. É focar nesse jogo, pensar nesse jogo e aprender com os erros".

Miguel Tavares Rodrigues (jogador da seleção de Portugal): "Grande reviravolta da nossa parte, pena não termos concluído com a "negra", mas o voleibol é mesmo assim e parabéns à Ucrânia que foi melhor equipa do que nós".

José Andrade (jogador da seleção de Portugal): "Entrámos mal nos dois primeiros "sets". Entrámos muito adormecidos. Em relação à minha estreia é um grande orgulho representar Portugal. Não foi a estreia que quis, porque perdemos, mas vou continuar a trabalhar e acredito que conseguiremos ganhar e passar à próxima fase".

Tiago Violas (jogador da seleção de Portugal): "É difícil, depois de estar a perder por 2-0 e sentir a equipa muito em baixo, ter uma reação, porque a Ucrânia é uma equipa muito boa, empatar 2-2 em "sets" e depois, taco-a-taco na "negra", perder no fim, pesa e custa um bocadinho esta derrota, mas ainda temos mais dois jogos [Sérvia e Grécia] e temos a ambição de fazer uma vitória, pelo menos, num desses dois jogos e vamos lutar por isso".