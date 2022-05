Golden League: Seleção Nacional começa com vitória na estreia de João José

Redação com Lusa

Lusitanos superiorizaram-se com naturalidade em menos de uma hora e meia e estão na luta para chegar à final four

Com uma exibição segura, Portugal entrou, este domingo, a vencer na Golden League europeia de voleibol ao bater, em Viana do Castelo, a Eslováquia por 3-0 (25-18, 25-22 e 25-18), na segunda jornada da "pool" A.

Na estreia do novo selecionador, João José, Portugal superiorizou-se com naturalidade em menos de uma hora e meia e está na luta para chegar à 'final four', que será disputada na Croácia (18 e 19 de junho).

O principal adversário deverá ser a Turquia, vencedora das duas últimas edições e que já vencera a Eslováquia por 3-0 na primeira jornada do grupo, seleção que Portugal defrontará num duplo confronto, primeiro em Viana do Castelo, na quarta-feira (21:00), e depois na Turquia, em 05 de junho (17:30). O grupo fecha em 08 de junho, com Portugal a deslocar-se à Eslováquia (19:30).

Numa partida sem grande história, porque Portugal foi quase sempre melhor, o jogo seguiu equilibrado no primeiro 'set' até aos 15-15, mas depois Portugal tomou a dianteira aproveitando alguma desconcentração dos eslovacos, sobretudo na receção, contando ainda com um Lourenço Martins muito eficaz na rede.

A seleção nacional entrou algo desconcentrada no segundo 'set', o mais renhido da partida, e permitiu que a Eslováquia chegasse a estar a vencer por 6-3, altura em que João José pediu um desconto de tempo.

Portugal reequilibrou-se e, com o grande contributo de Marco Ferreira e Lourenço Martins, a partir dos 14-13 não mais deixou de liderar o marcador e voltou a vencer o segundo 'set' (25-22).

No terceiro e último 'set', um Portugal a cometer poucos erros cavou um fosso de quatro pontos a partir dos 17-13, distância que geriu com alguma facilidade até ao fim, tendo o último ponto sido sentenciado com um serviço direto de Lourenço Martins.

Portugal procura repetir o feito de 2018, em que atingiu a 'final four'.

O primeiro classificado desta "final four" irá disputar a Challenger Cup que, também em 2018, Portugal venceu, em Matosinhos, o que lhe permitiu disputar pela primeira vez a Liga das Nações em 2019.

A Challenger Cup reúne os representantes europeus com os vencedores das competições continentais disputadas sob a égide da NORCECA (América do Norte e Centro), AVC (Ásia) e o vencedor do 'play-off' entre o vencedor da CSV (América do Sul) e da CAVB (África), bem como o organizador desta fase, num total de seis seleções.

Jogo no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.

Portugal - Eslováquia, 3-0.

Parciais: 25-18, 25-22 e 25-18.