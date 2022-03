Gersinho reage à derrota no dérbi: "O Benfica é muito consistente e erra pouco"

Declarações de Gersinho, treinador do Sporting, após a derrota por 1-3 frente ao Benfica, na 14ª jornada da segunda fase regular do campeonato nacional de voleibol, realizada este sábado no pavilhão João Rocha, em Lisboa

Avaliação do jogo: "O primeiro set foi bem jogado, fomos consistentes. Nos dois seguintes foi o início do set que fez diferença, com eles a abrirem vantagem e no final do set não podíamos errar, o que é mais complicado, porque o Benfica é muito consistente e erra pouco".

​​​​​​​Próximo jogo com o Benfica: "Hoje também percebemos algumas dinâmicas, o que foi importante para o futuro, já a pensar na Taça de Portugal, onde para a semana vamos novamente defrontar este adversário e onde queremos evitar erros. Vai ser um novo jogo, uma nova história, com intensidade diferente".