Gersinho não atira a toalha ao chão: "Se vencermos o próximo jogo..."

Declarações de Gersinho, treinador leonino, após o Benfica-Sporting (3-1), segundo jogo do play-off de apuramento do campeão nacional de voleibol

Sporting ainda acredita no título? "O play-off só acaba quando termina. Há cada vez mais pressão para vencer o título. Se vencermos o próximo jogo, seguiremos para o quarto jogo. Hoje, fomos melhores no segundo parcial. Conseguimos segurar os serviços no pavilhão João Rocha. Vamos ver o que o departamento médico diz em relação à situação física do Masso, se pode ou não jogar no próximo jogo".

Segunda derrota com o Benfica: "Vencemos bem o segundo set. Mas é diferente termos um central (Victor Hugo) a jogar na posição de oposto (a de José Masso). Trabalhámos bem. No terceiro cometemos alguns erros de ataque que colocou o Benfica dois pontos à frente. Temos de aproveitar para pontuar quando temos a bola na mão. No quarto parcial, na ponta final, a equipa perdeu-se um pouco emocionalmente".

O que mudava se pudesse voltar atrás? "Se formos a olhar pelos números, talvez trocasse uma peça para manter uma linha de passe definida. As boas tomadas de decisão são as que fazem a diferença. Num jogo muito disputado, tem de haver um equilíbrio entre a razão e a emotividade. Quem é melhor nesse capítulo tem levado vantagem nos nossos confrontos".