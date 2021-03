Gersinho e a conquista da Taça de Portugal: "A equipa tinha sede de títulos"

Declarações do treinador do Sporting, após a conquista da Taça de Portugal, frente ao Benfica.

Conquista da Taça de Portugal: "É uma alegria muito grande. A equipa tinha sede de títulos, porque essa é a cultura do Sporting, procurar sempre ganhar títulos. Por isso, estou muito feliz por fazer parte da história do voleibol do Sporting. O clube merecia isto."

Benfica: "Fizemos jogos com o Benfica que foram sempre duros e isso mostrou que é possível jogar de igual para igual com o Benfica, com possibilidade de conseguir vitórias. Hoje, conseguimos servir e tiramos-lhes algumas possibilidades de jogo e eles fizeram-nos o mesmo. Agora temos de preparar as meias-finais do campeonato com eles já no próximo fim de semana e ver o que deu certo e o que deu errado contra eles."

Vitória: "Vencer o primeiro set facilitou. Os jogos entre as duas equipas são sempre apertados".