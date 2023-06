Futuro treinador do voleibol do FC Porto assiste ao clássico de hóquei em patins

A ligação do ex-treinador do Leixões com o FC Porto está ainda por oficializar

Miguel Coelho, que na próxima temporada será o treinador da equipa voleibol feminino do FC Porto, está esta quinta-feira entre os adeptos que no Dragão Arena assistem ao clássico de hóquei em patins entre FC Porto e Benfica.

Sendo que a ligação do ex-treinador do Leixões está ainda por oficializar, a verdade é que Miguel Coelho assiste ao jogo na companhia de Magnus Andersson, treinador do andebol, e de Fernando Sá, técnico de basquetebol.

O técnico, que à frente da equipa feminina do emblema matosinhense conquistou duas Taças de Portugal (2020/21 e 2021/22), leva consigo os dois treinadores adjuntos, Ana Gracinda e Manuel Loureiro, e duas jogadoras internacionais portuguesas, Gabriela Coelho, zona 4, e Maria Reis Lopes, que no Leixões desempenhava funções de oposta. As duas eram figuras chave na formação de Matosinhos.

