Fonte do Bastardo volta a perder com eslovenos e é eliminado da Taça Challenge

Fonte do Bastardo no pavilhão Sportna Dvorana Tivoli de Liubliana

Redação com Lusa

Equipa de João Coelho foi derrotada por 3-1 em Liubliana depois de ter perdido na primeira mão nos Açores (2-3)

A Fonte do Bastardo foi eliminada esta quarta-feira nos quartos de final da Taça Challenge de voleibol, ao perder novamente com o ACH Volley Ljubjana, agora na Eslovénia, no jogo da segunda mão, por 3-1 (25-9, 27-29, 25-22 e 25-21).

Este resultado, no pavilhão Sportna Dvorana Tivoli de Liubliana, junta-se ao 2-3 registado na primeira mão, disputada na Praia da Vitória, nos Açores, na semana passada.

Pela segunda vez nesta fase da competição, os açorianos, líderes do campeonato português, tinham a missão muito dificultada para chegar à meia-final, mas ainda assim lutaram bastante pelo resultado, depois de um primeiro set que foi amplamente para a equipa da casa. Um expressivo e elucidativo 25-9. No segundo, a equipa de João Coelho ganhou nas vantagens (27-29), mas nos dois restantes não conseguiu superar os eslovenos.