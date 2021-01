Fonte do Bastardo travou caminhada vitoriosa do Benfica

Encarnados, que lideram o Nacional masculino, foram batidos por 3-1 nos Açores e interromperam série de êxitos que vinha de abril de 2019

Num jogo em atraso da quarta jornada da série dos primeiros do Nacional masculino, a Fonte do Bastardo causou sensação ao travar o Benfica, por 3-1, terminando com a série impressionante dos encarnados, que não perdiam a nível interno desde 6 de abril de 2019!

Os açorianos entraram a perder (21-25), mas deram a volta, primeiro nas vantagens do segundo set (27-25), depois com um domínio mais claro no terceiro e quarto parciais (25-19 e 25-20), aproveitando uma noite em que o adversário errou no serviço.

O triunfo aproximou os insulares da liderança, podendo até alcançar a formação da Luz, pois têm um jogo a menos (contra o Caldas da sétima jornada, agendado para 28 de fevereiro).