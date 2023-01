Fonte do Bastardo nas meias-finais da Taça Challenge: "Um marco histórico"

Declarações após o jogo Sporting - Fonte do Bastardo (2-3) da segunda mão dos quartos de final da Taça Challenge de voleibol.

Nuno Abrantes (treinador do Fonte do Bastardo): "Foi um jogo diferente daquele que estávamos habituados a jogar. Sabíamos que por muito que quiséssemos vencer dois sets não podíamos pensar no imediato, mas no longo prazo. Preparámos a equipa para uma maratona, porque se pensássemos que iria ser fácil estaríamos enganados.

Não fizemos um jogo brilhante, sentiu-se alguma fadiga de parte a parte, mas acabámos por ser mais felizes e ir buscar forças onde estavam a falta para evitar o golden set.

Estamos muito felizes. Fizemos bem o nosso trabalho. É um marco histórico para o clube. Vamos continuar a trabalhar e a ganhar um jogo de cada vez".