Fonte do Bastardo junta-se a Benfica na final do Nacional de voleibol

Redação com Lusa

O Fonte do Bastardo apurou-se para a final do campeonato nacional de voleibol, ao encerrar, com 3-1, o play-off da meia-final, que disputou com o Sporting.

Em Lisboa, a equipa açoriana venceu por 3-1, com os parciais de 25-23, 22-25, 25-20 e 25-21, um resultado que dispensa a realização de um quinto e último jogo, na quarta-feira, nesta eliminatória à melhor de cinco.

Em 18 de março, o Sporting começou melhor e venceu o Fonte do Bastardo, por 3-0. Responderam os açorianos em casa com um duplo 3-2, em 24 de março e 05 de abril, o que fez com que o jogo de hoje pudesse ser o final, como aconteceu.

Na outra meia-final, também jogada à melhor de cinco jogos, o Benfica, equipa vencedora da segunda fase do campeonato e campeão em título, superou com clareza o Leixões, por 3-0, cedendo apenas um set no primeiro dos três jogos.