Fonte do Bastardo e Sporting vão a jogo nas meias-finais

Conselho de Disciplina vai instaurar um processo disciplinar, mas jogos 3 e 4 vão realizar-se dias 5 e 8

O diferendo entre Fonte do Bastardo e Sporting, após os leões não comparecerem ao terceiro encontro da meia-final do play-off, está longe de terminar. O jogo, agendado para o passado domingo, não se realizou devido a uma "intoxicação alimentar coletiva" da formação leonina, que pediu um adiamento. Os insulares não aceitaram e aguardaram em campo pelo adversário, para o qual pedem falta de comparência.

Levado ao Conselho de Disciplina, ontem reunido, o caso passou a processo disciplinar, que poderá ter uma de três consequências: repetição do jogo, falta de comparência atribuída ao Sporting ou até eliminação dos leões da prova.

Mas, perante a possibilidade de a decisão demorar e ultrapassar o prazo de fecho do campeonato nacional - final do mês de abril -, a federação resolveu avançar com a parte desportiva. Segundo O JOGO apurou, o organismo vai propor a realização dos jogos 3 e 4 aos clubes nas seguintes datas: 5 de abril, nos Açores, e dia 8, no João Rocha.