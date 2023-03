Fonte do Bastardo defronta Benfica na final da Taça de voleibol

Fonte do Bastardo bate Castêlo da Maia e está na final da Taça de voleibol

O Fonte do Bastardo venceu no sábado à noite o Castêlo da Maia por 3-0, na meia-final da Taça de Portugal masculina de voleibol, e hoje encontra o Benfica na final em Viana do Castelo.

Depois de ver adiados vários voos de saída da Ilha Terceira, Açores, devido ao mau tempo, o conjunto açoriano acabou por vencer por claros 3-0, com parciais de 26-24, 25-20 e 25-19, para reeditar a final de 2021/22, em que os encarnados levaram a melhor.

A jogar uma partida inicialmente marcada para as 15:00 só a partir das 22:30, e longe do Centro Cultural que recebe a final four, mas antes no Pavilhão José Natário, as duas equipas teriam sempre menos de 18 horas para recuperar para a final, marcada para este domingo às 17h00.

No jogo de sábado sobressaíram as prestações de Edson González, com 23 pontos para os terceirenses, quatro deles no jogo de bloco, com André Marques como melhor anotador dos maiatos, com 13.

Se as águias vão procurar o 20.º título da sua história, segundo seguido, reforçando o estatuto de recordista da competição, os açorianos, que venceram o Benfica no último jogo do campeonato, querem um título que foge desde 2013, ano da única conquista do troféu para este emblema histórico da modalidade.