Fonte do Bastardo bate Benfica e conquista a Supertaça de voleibol

A Fonte do Bastardo triunfou este sábado sobre o Benfica, por 3-1, conquistando pela primeira vez a Supertaça de voleibol masculino, este ano disputada no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

A equipa encarnada, campeã nacional, até começou melhor, vencendo o primeiro set, por 25-21, mas o conjunto açoriano respondeu nos seguintes, nos quais triunfou por 25-19, 25-22 e 25-19.

No palmarés da prova, liderada pelo Benfica, com 10 títulos, conquistados nas duas últimas 12 edições, a Fonte do Bastardo tornou-se a sexta formação a vencer.