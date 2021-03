Declarações de Marcel Matz, treinador do Benfica, após a derrota com o Sporting na final da Taça de Portugal

Jogo: "Foi um jogo equilibrado, com oscilações dos dois lados. Foi um jogo disputado, bom de ver e emocionante para quem estava de fora. Parabéns ao Sporting pela conquista do troféu."

Melhorar: "Temos de tentar melhorar para começar o play-off final do campeonato. A equipa não acusou a sobrecarga do jogo de ontem [com a Fonte do Bastardo]. Esta derrota não vai ter impacto no play-off frente ao Sporting. Temos um trabalho bem consolidado, conhecemos as nossas capacidades e vão ser jogos disputados com o Sporting."

Exibição: "Fomos melhores do que o Sporting em muitas coisas. Tivemos uma boa possibilidade de ganhar o primeiro set, mas não conseguimos e isso deu mais moral ao adversário. Depois, o jogo foi um jogo disputado e ganhámos o terceiro set. Os números foram equilibrados, conseguimos uma boa sequência de serviços e não houve um problema especial na exibição da equipa, mas no final caiu para eles."

Raphael Oliveira: "O Raphael Oliveira saiu por causa de um problema no tendão de Aquiles. É uma coisa que pode ser complicada, porque pode acabar com a carreira de um jogador e, portanto, não se pode arriscar nada. Vai fazer um exame amanhã [segunda-feira] e ver o que aconteceu".