Foi campeão na AJM/FC Porto e é o novo treinador do Benfica: "Sou benfiquista"

Declarações de Rui Moreira, novo treinador do voleibol feminino do Benfica, à BTV

Benfica: "Sou um treinador que gosta de lutar por títulos. Nada melhor do que estar no Benfica para continuar a tentar ganhar títulos, Campeonatos, ganhar Taças e, futuramente, talvez pensar numa perspetiva europeia. Não é segredo para ninguém, tenho uma afinidade muito grande pelo clube, sou benfiquista, é o juntar dos dois mundos. O mais importante acaba por ser profissional, ninguém chega aqui pela sua preferência clubística. Efetivamente, poder ter alguém competente, rigoroso, experiente, vencedor e ainda por cima estar no local onde se sente bem, no seu clube, acho que é juntar o melhor de dois mundos. Estou muito feliz por isso."

Trabalho e mentalidade vencedora: "Importa ressalvar que ninguém faz nada sozinho. O Benfica é um clube com uma dimensão enorme, e para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos tem de ser com o trabalho de muita gente. Desde a estrutura diretiva do clube até às pessoas que trabalham diariamente para que nada falte aos atletas e aos treinadores. Eu sou mais uma pessoa dentro de um novo ciclo que se vai iniciar, alguém que vai trazer as suas ideias no que toca à parte técnica do jogo, acima de tudo alguém que vem com uma mentalidade vencedora, com títulos acumulados e que quer transportar isso para todo o grupo de trabalho, essa ambição, essa vontade de conquistar troféus e, no fundo, acrescentar mais troféus ao museu do Clube. Essa vai ser a nossa máxima desde o primeiro dia. Venho muito focado nisso, acho que posso acrescentar isso ao grupo de trabalho."

Campeonato: "O campeonato é duro, o voleibol feminino tem crescido nos últimos anos. Há muitas equipas a lutar para entrar nos quatro primeiros, algumas equipas a lutar pelo título e isso faz com que a segunda metade da época seja uma prova dura. Além de nos termos de preparar técnica, tática e fisicamente para esse momento da época, depois temos de ter atletas experientes com ambição de ganhar. Isso é muito importante. Acho que conseguimos reunir isso."

Expectatitvas: "A curto prazo, temos dois pontos muito importantes. Primeiro, temos de ter respeito pelo passado. Saber olhar para trás e que o ciclo que se inicia nesta época também se deve a quem aqui esteve muitos anos a partir pedra e criou condições para este novo ciclo, esta nova aposta. Para lutarmos por títulos temos de mudar de mentalidade, trabalho diário, superação, exigência e de rigor",