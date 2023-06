FIVB aprova Mundiais de voleibol a cada dois anos e alargados a 32 seleções

Redação com Lusa

A FIVB detalhou que, a partir de 2025, as seleções participantes no Mundial passam de 24 para 32 e que serão divididas, numa primeira fase, por oito grupos de quatro

Os Campeonatos do Mundo de voleibol vão passar a ser disputados a cada dois anos, e não de quatro em quatro como atualmente, e alargados de 24 a 32 participantes, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

"Estes ajustes fazem parte dos esforços contínuos da FIVB para agilizar o calendário internacional do voleibol", justificou o organismo que tutela a modalidade a nível mundial, presidido pelo brasileiro Ary Graça.

A FIVB detalhou que, a partir de 2025, as seleções participantes no Mundial passam de 24 para 32 e que serão divididas, numa primeira fase, por oito grupos de quatro.

A primeira fase será disputada no sistema de todos contra todos e os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos terão acesso à seguinte, que será decidida com jogos com eliminação direta.

Quanto à fase de acesso aos Mundiais, o país anfitrião e o campeão em título terão vaga garantida. A eles juntam-se as três melhores seleções de cada campeonato continental e os demais participantes serão determinados pelo ranking da FIVB.

A FIVB lembra que estas mudanças, inseridas no calendário para 2025-2028, estão "sujeitas à aprovação" do Comité Olímpico Internacional (COI), pois a sua intenção é "agilizar o processo de qualificação para os Jogos Olímpicos Los Angeles'2028".

Para isso, a FIVB propõe que participem em Los Angeles o organizador (EUA), os cinco vencedores dos campeonatos continentais, as quatro melhores seleções da Mundial de 2027, que ainda não se classificaram, e as duas melhores do ranking.