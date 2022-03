Feminino: Benfica ganha no Dragão e terá vantagem no play-off

As águias venceram o clássico com a AJM/FC Porto, por 3-0. Play-off do título terá novo clássico, enquanto o líder Sporting defrontará o Leixões

O Benfica foi ao Dragão Arena disputar a 14.ª e última jornada da segunda fase do Campeonato Nacional feminino e conseguiu arrecadar uma vitória confortável, por 3-0. A AJM/FC Porto, que chegou ao encontro na terceira posição, e que, em caso de vitória por 3-0 ou 3-1, tirava o segundo lugar ao clube da Luz, não cumpriu o seu objetivo.

A partir do 2-2, a formação benfiquista esteve sempre em vantagem no primeiro set, e as portistas só conseguiram chegar ao empate no 18-18. Logo de seguida, o Benfica voltou a fugir, e conseguiu somar três pontos consecutivos, preponderantes para a vitória no set inaugural, por 21-25.

A equipa portista entrou renovada no segundo set, apoiada pela entrada de Ana Gamboa, e começou a vencer (4-1). Num ápice, as anfitriãs sofreram três pontos e as águias fizeram o empate (4-4), iniciando, de novo, um duelo equilibrado, com ambas as equipas a pontuarem. A partir do 15-14, as atletas de Carlos Carreño ainda alargaram a distância em três pontos (17-14), com Janaína Vieira a ser determinante. Apesar da vantagem, Fernanda Silva, um dos reforços de peso do Benfica, com uma exibição de tirar o chapéu, levou a equipa ao triunfo, por 24-26. A AJM/FC Porto já estava então afastada do segundo lugar.

As portistas entraram no terceiro set a vencer, mas não evitaram a reviravolta das encarnadas, que estiveram na frente até ao 10-10. O equilíbrio comandou mais este parcial, mas a determinação das benfiquistas permitiu-lhes fechar o jogo (21-25).

Com este resultado, e como o líder Sporting venceu frente ao Vilacondense (3-0), o Benfica termina a segunda fase no segundo lugar. No play-off do título terá novo encontro com a AJM/FC Porto (terceiro lugar), mas tendo vantagem no fator-casa. As leoas irão defrontar o quarto classificado, Leixões.

Antes da luta pelo título haverá a final-four da Taça de Portugal, que se inicia esta sexta-feira, em Viana do Castelo. As portistas terão duelo com o Leixões (18h00), seguido do Sporting-V. Guimarães (21h00).