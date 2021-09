Federação Portuguesa de Voleibol lamenta morte do "amigo" Jorge Sampaio

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) associou-se às manifestações de pesar pela morte de Jorge Sampaio, enaltecendo a luta do antigo Presidente da República pela "democracia em Portugal".

" É com profundo pesar que a Família do Voleibol recebeu a notícia do falecimento do amigo Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, que nos deixou aos 81 anos de idade, a maior parte deles dedicados à luta pela Democracia em Portugal", refere a nota divulgada pela FPV.

O organismo prossegue manifestando "reconhecimento pela sua visão de estadista e de defensor dos Direitos do Homem, que fizeram dele uma das personalidades mais importantes na criação do Portugal democrático", e lembrando igualmente "a sua paixão pelo desporto".

A FPV recorda a presença de Jorge Sampaio na abertura do congresso de 2004 da federação internacional da modalidade, FIVB, e "partilha um profundo sentimento de tristeza neste momento de luto nacional".

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.