Federação Portuguesa de Voleibol aprova Relatório e Contas de 2021

Redação com Lusa

Em comunicado, a FPV revela que o documento foi aprovado por maioria, numa assembleia que contou com a "presença" de representantes de todas as associações regionais de voleibol.

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) aprovou este sábado o Relatório e Contas da gerência do ano de 2021, em Assembleia-Geral Ordinária realizada no Auditório Fernando Jorge de Araújo Barros, na sede federativa, no Porto, e por videoconferência.

Em comunicado, a FPV revela que o documento foi aprovado por maioria, numa assembleia que contou com a "presença" de representantes de todas as associações regionais de voleibol, bem como da Associação Nacional de Árbitros de Voleibol (ANAVOL) e da Associação Nacional de Treinadores de Voleibol (ANTV).