Federação Portuguesa de voleibol aprova orçamento de 5,4 milhões de euros

Redação com Lusa

De acordo com o diretor técnico nacional, em declarações à agência Lusa, o orçamento tem um acréscimo de cerca de 700.000 euros, em comparação com a verba orçamentada para o ano que agora finda, que não chegou aos cinco milhões (cerca de 4,7 milhões).

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) aprovou este sábado por unanimidade, em Assembleia Geral ordinária, realizada no Porto, o orçamento para 2023, num total de 5,4 milhões de euros, e o Plano de atividades para o próximo ano.

"No plano de atividades temos a destacar a participação da seleção de seniores na fase final do Europeu de seniores, pela terceira vez consecutiva, e a organização de um "challenge" do circuito Beach Pró Tour", assinalou Leonel Salgueiro.

Para o DTN, esta organização é mais "um reforço" da aposta na dupla João Nuno Pedrosa/Hugo Campos, que tenta o apuramento olímpico para os Jogos de Paris'2024.

A AG deste sábado decorreu de forma presencial e por videoconferência e contou com representantes de todas as associações regionais de Voleibol, bem como da Associação Nacional de Árbitros de Voleibol (ANAVOL) e da Associação Nacional de Treinadores de Voleibol (ANTV).

Ainda de acordo com a FPV, a reunião magna prestou homenagem a Joaquim Manuel Oliveira Vilela, que durante mais de 40 anos presidiu à direção da Associação de Voleibol do Porto, contribuindo "para o desenvolvimento e visibilidade do voleibol".