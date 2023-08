"FC Porto é famoso pela equipa de futebol, mas também tem ganho no voleibol"

Redação com Lusa

A oposto norte-americana Lauren Matthews é a primeira contratação estrangeira da equipa feminina de voleibol do FC Porto, anunciou esta quinta-feira o clube.

"Estou muito entusiasmada por poder representar o FC Porto. Quero conhecer as minhas companheiras, o staff e sei que o clube é muito famoso pela equipa de futebol, mas que também tem ganho campeonatos de voleibol", referiu Lauren Matthews, em declarações divulgadas pelos azuis e brancos.

Natural de Indianápolis, a oposto, de 1,83 metros, chega ao FC Porto, que esta época desfez a parceria com a AJ Moreira, depois de ter feito a formação na Universidade do Western Kentucky e passado a última temporada ao serviço das tailandesas do Nakhon Ratchasima.

A norte-americana, que cumpre a sua primeira experiência na Europa, define-se com uma jogadora "muito competitiva e trabalhadora" e sempre disponível para melhorar o seu jogo e "corrigir aspetos técnicos ou psicológicos".