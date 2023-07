FC Porto defronta equipa da Bélgica na Taça CEV feminina de voleibol

A formação tricampeã nacional, que desfez a parceria com a AJM, vai disputar a primeira mão com o VC Oudegem,

A equipa feminina de voleibol do FC Porto vai defrontar as belgas do VC Oudegem nos 16 avos de final da Taça CEV, ditou hoje o sorteio realizado no Luxemburgo.

A formação tricampeã nacional, que desfez a parceria com a AJM, vai disputar a primeira mão com o VC Oudegem, terceiro classificado da última Liga belga, fora de casa, em 7, 8 ou 9 de novembro, e a segunda em 14, 15 ou 16 no Dragão Arena.

Na Taça Challenge masculina, o Sporting ficou isento dos 32 avos de final, enquanto que a equipa feminina dos leões vai defrontar o Holte IF, da Dinamarca, com jogos previstos para decorrer em 10, 11 ou 12 de outubro, na primeira mão, e 17, 18 ou 19, na segunda.

Ainda na Taça Challenge feminina, o Clube K vai defrontar nos 32 avos de final o vencedor da Taça dos Balcãs, numa eliminatória igualmente a duas mãos e prevista para decorrer nas mesmas datas (10, 11 ou 12 e, depois, em 17, 18 ou 19 de outubro).