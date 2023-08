FC Porto contrata mais uma norte-americana para o voleibol

Tem 29 anos, mede 1,88 metros e diz estar ansiosa por "assimilar a cultura portuguesa"

Juntando-se às líberos Joana Resende (capitã) e Bruna Guedes, às distribuidoras Aline Delsin e Eliana Durão, à central Beatriz Moreira, às zonas 4 Victória Alves, Gabriela Coelho e Ana Rui Monteiro, e ainda às opostas Kyra Holt, Lauren Matthews e Maria Reis Lopes, a central norte-americana Taylor Sandbothe está também entre o leque de atletas às ordens de Miguel Coelho na equipa de voleibol do FC Porto.

"Mal posso esperar por transmitir toda a minha energia, assimilar a cultura portuguesa e fazer parte da equipa do FC Porto", disse Taylor Sandbothe, de 29 anos e 1,88 metros, nascida em em Kansas City, no estado do Missouri.

"Estou muito ansiosa por fazer parte da vossa família e mal posso esperar pela oportunidade de interagir com todos vocês. Muito obrigado a todos e vemo-nos brevemente!", referiu ainda.