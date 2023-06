FC Porto assegura mais quatro nomes para a equipa de voleibol feminino

FC Porto e AJM terminaram a parceria, sendo que os portistas terão equipa própria

O plantel da equipa feminina do FC Porto para a temporada 2023/24 continua a ganhar forma. Depois de assegurado o treinador Miguel Coelho, os adjuntos Ana Gracinda e Manuel Loureiro e as jogadoras Gabriela Coelho (zona 4) e Maria Reis Lopes (zona 4/oposta), todos ex-Leixões, O JOGO pode adiantar mais quatro nomes que seguem para a equipa própria do emblema azul e branco, que terminou a parceria com a Academia José Moreira (AJM).

Lila Durão, que esta época representou o Benfica, vai voltar a trabalhar com Miguel Coelho [estiveram juntos no Leixões nas temporadas 2020/21 e 2021/22]. Kyra Holt, Joana Resende e Victoria Alves, que já estavam na AJM/FC Porto, seguem também para os dragões.