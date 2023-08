Experiente oposto brasileiro reforça o voleibol do Sporting

Wagner Silva é mais um reforço para a equipa comandada por João Coelho

O oposto brasileiro Wagner Silva é o mais recente reforço do voleibol do Sporting, comandado por João Coelho. O experiente jogador, 30 anos, chega aos leões após uma longa passagem por Itália, onde jogou mais concretamente durante seis temporadas, depois de ter representado vários clubes no Brasil.

"Não sabia de toda esta dimensão, só pude ver quando cheguei aqui e fiquei, realmente, muito emocionado. Os adeptos são muito presentes, já tive a oportunidade de ver no futebol e acredito que há essa paixão pelo Sporting em todas as modalidades. É uma emoção muito grande poder jogar numa equipa como esta e não vejo a hora de ter o pavilhão cheio e partilhar com todos esta emoção de fazer parte desta história", afirmou em declarações aos meios de comunicação oficiais do Sporting.

Wagner Silva vai lutar pela posição com o já anunciado Kevin Kobrine e junta-se assim aos também reforços Gonçalo Sousa, Chema Carrasco e Armando Velásquez.