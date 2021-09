Europeu'2021: Sérvia inicia defesa do título a vencer a Bélgica

A seleção sérvia triunfou pelos parciais de 25-13, 25-18, 21-25 e 25-20.

A campeã Sérvia iniciou a defesa do título europeu de voleibol com um triunfo por 3-1 frente à Bélgica, em Cracóvia, na Polónia, em jogo referente à jornada inaugural do grupo A do Europeu'2021.

A seleção sérvia triunfou pelos parciais de 25-13, 25-18, 21-25 e 25-20, e estendeu para 11 o número de vitórias consecutivas em fases finais de Europeus, que começou com o jogo para a atribuição da medalha de bronze em 2017, curiosamente frente à Bélgica (3-2).

A Sérvia defronta na sexta-feira a Ucrânia, pelas 20:30 locais (19:30 em Lisboa), que no jogo de estreia do grupo venceu a Grécia (3-2), enquanto a Bélgica medirá forças com Portugal, pelas 17:30 (16:30), que perdeu com a anfitriã Polónia (3-1).

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu2021, que arrancou na terça-feira e termina em 19 de setembro, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - com a participação de 24 seleções.