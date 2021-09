Portugal perde contra Países Baixos na negra e diz adeus ao Europeu

Desaire por 2-3 para a seleção nacional

Chegou ao fim o sonho de Portugal no Europeu de voleibol. A equipa de Hugo Silva perdeu por 3-2, diante da seleção dos Países Baixos, nos oitavos da competição.

Portugal, irrepreensível nas várias ações de jogo, venceu o primeiro parcial por 25-22, esteve na luta no segundo e terceiro, que perdeu por 25-22 e 26-24, recuperou e venceu o quarto por 25-20 e sucumbiu pela margem mínima na "negra", por 15-13.

Depois da qualificação invicta para o Europeu e de ter superado, pela primeira vez, a fase de grupos, numa "poule" que contava com a bicampeã mundial Polónia e a campeã europeia Sérvia, Portugal saiu de cabeça erguida nos "oitavos".

Portugal assegurou a inédita presença nos oitavos com a quarta posição do Grupo A, que decorreu em Cracóvia, com duas vitórias frente à Bélgica (3-2) e à Grécia (3-1) e três derrotas com a anfitriã Polónia (3-1), Ucrânia (3-2) e Sérvia (3-1).