Europeu: Polónia vence Bélgica e lidera isolada grupo A de Portugal

Último jogo com a Grécia pode fazer a diferença para Portugal

A bicampeã mundial e anfitriã Polónia venceu por 3-0 a Bélgica, em jogo referente ao grupo A do Europeu'2021, e segue invicta na liderança, com mais um ponto do que a Sérvia.

A seleção polaca, a jogar perante o seu público, na Tauron Arena de Cracóvia, venceu pelos parciais de 25-18, 26-24 e 25-16, e impôs à Bélgica a terceira derrota no grupo A, depois dos desaires contra Sérvia (3-1) e Portugal (3-2).

Com a situação da Polónia e da Sérvia praticamente definida no que toca ao apuramento para a fase seguinte do Europeu'2021, por encontrar estão ainda as outras duas seleções que seguirão com as campeãs mundial e europeia para os oitavos de final.

Por disputar restam apenas quatro jogos: Sérvia-Grécia e Ucrânia-Bélgica, na terça-feira, e Polónia-Ucrânia e Grécia-Portugal, na quarta-feira, sendo que este embate é de total importância para as aspirações de qualificação da seleção lusa.

Portugal ocupa o quinto posto, com três pontos - fora dos lugares de acesso aos oitavos de final -, e concentra todas as atenções no último jogo da fase de grupos com a Grécia, sexta e última classificada, que pode valer a qualificação.

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu'2021, que principiou a 1 de setembro e termina a 19, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - e envolve a participação de 24 seleções.