Europeu: Polónia vence a Grécia e lidera isolada grupo de Portugal

Tudo em aberto para a Seleção lusa

A bicampeã mundial e anfitriã Polónia venceu hoje por 3-1 a Grécia, para o grupo A do Europeu2021 de voleibol, que conta com Portugal, a decorrer em Cracóvia, e assumiu a liderança isolada.

A Polónia, única seleção ainda invicta no grupo A, venceu pelos parciais de 25-15, 25-22, 20-25 e 26-24, e impôs à Grécia o terceiro desaire em três jogos, apesar da boa réplica dada, a espaços, pelo sexto e último classificado.

O polaco Piotr Nowakowski, com 20 pontos, foi o melhor pontuador do encontro, seguido de perto pelo grego Nikos Zoupani, com 19.

A Polónia, medalha de bronze no Europeu2019, lidera o grupo com oito pontos, mais um do que a campeã europeia em título Sérvia, segunda, com sete, seleção que a anfitriã venceu no sábado, na "negra" (3-2), perante mais de 14 mil adeptos.

Na terceira posição segue a Ucrânia, que hoje venceu na "negra" Portugal (3-2), com os mesmos quatro pontos da Bélgica, quarta, que hoje folgou, depois de no sábado ter vencido por 3-0 a Grécia e de na sexta-feira ter perdido por 3-2 com Portugal.

A seleção portuguesa caiu da quarta para a quinta posição, com três pontos, quando falta defrontar a Sérvia, na segunda-feira (16:30 em Lisboa), e a Grécia, na quarta-feira (19:30), que é a sexta e última classificada, com apenas um ponto.

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados se apuram para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu2021, que arrancou na terça-feira e termina em 19 de setembro, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), República Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - com a participação de 24 seleções.