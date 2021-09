Europeu: Hugo Silva pede "inspiração" a Portugal nos oitavos

Redação com Lusa

Seleção nacional tem a Holanda como adversário no mata-mata

Hugo Silva, selecionador nacional de voleibol, afirmou esta sexta que só com "entrega máxima", "inspiração" e "a jogar no limite" é que será possível vencer os Países Baixos, nos oitavos de final do Europeu´2021, em Gdansk.

"Temos que procurar que toda a gente se entregue ao máximo, que a equipa se possa inspirar e que as coisas saiam na perfeição, porque vai ser um jogo onde vai ser preciso que todos estejam no seu limite", disse Hugo Silva, em declarações à Agência Lusa.

Para o treinador português, que sente a equipa "tranquila", após ter concretizado o desafio inédito previamente traçado de passar a fase de grupos, este "é um momento em que não há nada a perder e, agora, é jogo a jogo".

"A entreajuda foi o que nos marcou em muitos momentos positivos e algumas conquistas que fomos tendo nos últimos anos", considerou Hugo Silva, referindo-se à capacidade dos jogadores mais experientes e evoluídos ajudarem todos os outros.

"Nós temos muitas limitações, mas se os jogadores que têm menos conseguirem ajudar os que têm mais, a equipa torna-se equilibrada e muito difícil de ser batida", explicou.

O líbero Ivo Casas, com uma pequena infeção numa perna na sequência de uma picada de mosquito, que levou a um tratamento à base de antibióticos, anti-inflamatórios e anti-histamínicos, é o único jogador com algumas limitações.