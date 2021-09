Europeu: Eslovénia bate anfitriã Polónia e é a primeira finalista

Redação com Lusa

Triunfo por 3-1

A Eslovénia, vice-campeã em 2015 e 2019, qualificou-se hoje para a final da edição 2021 do Europeu de voleibol, ao bater a anfitriã Polónia por 3-1, em Katowice.

Num jogo com dois sets muito longos e equilibrados e outros dois muito desequilibrados, os eslovenos, que procuram o seu primeiro grande título, triunfaram pelos parciais de 17-25, 32-30, 25-16 e 37-35.

Os polacos dominaram o primeiro parcial, depois dos 6-7, e venceram confortavelmente por oito pontos, para, no segundo, estarem muito perto do 2-0, quando chegaram a 24-22.

Nesse momento, a formação da casa, bicampeã mundial em título, desperdiçou dois "set points" consecutivos e, depois, mais três (28-27, 29-28 e 30-29), acabando por ceder por 32-30.

A resolução deste segundo parcial acabou por ser determinante para o desenrolar do terceiro, que a Eslovénia, moralizada, dominou por completo, chegando a liderar por 10 pontos.

No quarto set, voltaram as emoções do segundo, e os polacos tiveram novamente duas oportunidades para vencer (24-23, 25-24 e 27-26), mas não o conseguiram e, ao 10.º "match point", os eslovenos selaram o apuramento para a final.

Domingo, na final, a Eslovénia vai defrontar o vencedor da segunda meia-final, que será disputada hoje entre a Sérvia e a Itália.