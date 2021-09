Europeu de voleibol: Ucrânia vence Bélgica e qualifica-se no grupo de Portugal

Ucranianos bateram os belgas por 3-1.

A Ucrânia venceu esta terça-feira por 3-1 a Bélgica, para o grupo A do Europeu2021 de voleibol, que conta com Portugal, a decorrer em Cracóvia, na Polónia, e garantiu o apuramento para os oitavos de final.

A seleção ucraniana venceu pelos parciais de 25-27, 25-23, 25-18 e 25-23 e assegurou a terceira posição do grupo, com sete pontos, acompanhando a campeã europeia Sérvia e a bicampeã mundial Polónia, adversária na quarta-feira, na passagem à fase a eliminar.

Por definir está a última das quatro vagas de acesso do grupo A aos oitavos de final, a decidir entre as seleções da Bélgica, que já encerrou a sua participação nesta fase, Portugal e Grécia, que se defrontam na quarta-feira.

A Sérvia lidera, à condição, o grupo, com 12 pontos, mas com mais um jogo disputado do que a invicta anfitriã Polónia, segunda, com 11, que encerra a fase de grupos na quarta-feira frente à Ucrânia, numa partida entre duas equipas apuradas.

A Ucrânia ocupa a terceira posição, com sete pontos e três vitórias, e por isso já não pode ser alcançada por nenhuma das outras três seleções ainda na luta pela qualificação, que só poderão somar, no máximo, dois triunfos.

A fase final do Europeu2021, que principiou a 1 de setembro e termina a 19, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - e envolve a participação de 24 seleções.