Europeu de voleibol: Sérvia vence Ucrânia e isola-se à condição na liderança

Campeã em título triunfou, pelos parciais de 27-25, 26-24 e 25-21, num jogo que reeditou um duelo da anterior edição da competição. Mais três pontos do que a Polónia.

A Sérvia venceu, esta sexta-feira, a Ucrânia por 3-0, num jogo equilibrado apesar da diferença máxima no marcador, e lidera isolada, à condição, dado que a Polónia tem menos um jogo, o grupo A do Europeu'2021 de voleibol, em Cracóvia.

A campeã europeia triunfou pelos parciais de 27-25, 26-24 e 25-21, na Tauron Arena de Cracóvia, num jogo que reeditou o duelo entre ambas as seleções nos quartos de final do Europeu2019, que a Sérvia venceu por 3-2 na caminhada para o título.

Aleksander Atanasijevic, com 16 pontos, foi o melhor pontuador do jogo, que permitiu à Sérvia aumentar para 12 o número de triunfos consecutivos em Europeus e isolar-se na liderança do grupo A, com seis pontos, embora com mais um jogo do que a bicampeã mundial Polónia, segunda, com três.

Portugal, que esta sexta-feira venceu por 3-2 a Bélgica, surge no terceiro lugar do grupo, com dois pontos, em igualdade pontual com a Ucrânia. A seleção da Grécia, que soma menos um jogo, é quinta classificada e a Bélgica sexta, ambas com um ponto.

No sábado, o grupo A prossegue com a realização dos jogos Bélgica-Grécia, pelas 17:30 locais (16:30 em Lisboa) e Sérvia-Polónia, pelas 20:30 (19:30), que irá definir os dois primeiros posicionados. Portugal e Ucrânia folgam.

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu2021, que arrancou na terça-feira e termina em 19 de setembro, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - com a participação de 24 seleções.