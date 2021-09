Europeu de voleibol: campeã Sérvia vence Grécia em negra no grupo de Portugal

Portugal ainda está na luta por duas das vagas de acesso aos oitavos de final da prova.

A campeã em título Sérvia venceu esta terça-feira por 3-2 a Grécia, no seu último jogo no grupo A do Europeu'2021 de voleibol, que conta com Portugal, a decorrer até quarta-feira em Cracóvia, na Polónia.

A Sérvia venceu pelos parciais de 25-23, 22-25, 25-16, 28-30 e 15-5, e ascendeu, à condição, à liderança do grupo, com mais um jogo do que a anfitriã Polónia, sendo que ambas as seleções já asseguraram a passagem aos oitavos de final da prova.

A Grécia, que deu uma boa réplica mas que continua sem vencer, e encerra a participação frente a Portugal, recuperou no primeiro set de uma desvantagem de seis pontos (18-12), mas foi incapaz de contrariar a Sérvia na parte final (25-23).

No segundo parcial, após equilíbrio inicial (7-8), a seleção grega assumiu o comando do marcador com uma vantagem média de quatro pontos (16-12 e 21-17), que geriu e manteve, praticamente inalterável, até fechar aos 25-22, empatando a 1-1.

O terceiro parcial pertenceu inteiramente à seleção campeã europeia, mais eficaz nas ações de serviço e ataque, que, mesmo sem alguns dos seus habituais titulares, venceu por 25-16, voltando à liderança do jogo (2-1).

A Grécia, com Athanasios Protopsaltis de "mão quente", dado que marcou nove pontos, venceu o quarto parcial, por 30-28, e arrastou a decisão da partida para a negra, que a Sérvia venceu, sem oposição, por 15-5, fechando o jogo em 3-2.

A Sérvia assumiu a liderança do grupo, com 12 pontos, mais um do que a bicampeã mundial e anfitriã Polónia, segunda, com 11, que na quarta-feira encerra a sua participação frente à Ucrânia, que ainda hoje defronta a Bélgica.

A seleção belga encerra esta terça-feira a sua participação na fase de grupos frente à Ucrânia, que também soma quatro pontos, mais um do que Portugal, atual quinto classificado, com três, com mais um do que a Grécia, sexta posicionada, com dois.

Ucrânia, Bélgica, Portugal e Grécia estão ainda na luta por duas das vagas de acesso aos oitavos de final do Europeu'2021.

A fase final do Europeu'2021, que principiou a 1 de setembro e termina a 19, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - e envolve a participação de 24 seleções.