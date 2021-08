Etapa de Cortegaça do Mundial de voleibol de praia terá dupla lusa na final

Roberto Reis/Sebastião Leão e João Pedrosa/Hugo Campos apuraram-se para as meias-finais.

As duplas Roberto Reis/Sebastião Leão e João Pedrosa/Hugo Campos apuraram-se este sábado para as meias-finais da etapa de Cortegaça do Circuito Mundial de voleibol de praia, e vão disputar a presença na final do torneio de uma estrela.

Os campeões nacionais Roberto Reis e Sebastião Leão afastaram nos quartos de final os compatriotas Rui Moreira e João Simões, por 2-0, pelos parciais de 21-14 e 21-10, enquanto João Pedrosa e Hugo Campos eliminaram a dupla espanhola Monfort Minaya/Perez Suarez, por 2-0, com um duplo 21-16.

A outra meia-final da etapa de Cortegaça (Ovar), com início às 12:00 de domingo, e que antecede o duelo luso (13:00), será disputada entre os austríacos Jacob Reiter e Michael Murauer e os ingleses Javier Bello e Joaquin Bello.

A dupla formada por Rui Moreira e João Simões terminou a etapa portuguesa do Circuito Mundial de voleibol de praia, em Cortegaça, no quinto posto e Fabrício Barros/Gabriel Cardoso no nono.