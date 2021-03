Declarações de Marcel Matz, treinador do Benfica, após a vitória dos encarnados frente à Fonte do Bastardo no primeiro jogo da final do play-off do Campeonato Nacional de voleibol.

Jogo: "Este jogo envolveu as duas melhores equipas do campeonato. O Fonte do Bastardo é muito forte fisicamente e hoje tivemos dois sets difíceis. Mas estamos calejados e sabemos jogar com essa dificuldade. Foram dois sets muito complicados, mas que soubemos fechar no final e merecemos este resultado."

Próximo jogo: "O próximo jogo vai ser difícil também, e vamos tentar ganhar o próximo set, a próxima bola. Agora queremos o primeiro ponto no segundo jogo. Não sei se vai haver adeptos, mas queremos que seja uma festa nos Açores".