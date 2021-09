"Esta equipa da AJM/FC Porto só pode crescer, houve 10 mudanças de jogadoras"

Declarações do treinador Carlos Carreño após a vitória da AJM/FC Porto sobre o Leixões por 3-0, na Supertaça de voleibol feminino, encontro disputado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso

A vitória: "Estou muito feliz com o trabalho das jogadoras, foram sete semanas e meia de trabalho exigente, estiveram à altura do que eu e o clube esperávamos delas. Durante o jogo, o melhor é que resolvemos situações difíceis, em que o marcador não estava a nosso favor, tivemos algumas dificuldades, mas gostei de ver como as resolveram. É um bom ponto de partida para o que vem pela frente, resta-nos ter humildade e trabalhar."

A época: "Esta equipa só pode crescer, houve 10 mudanças de jogadoras, ainda se estão a entrosar e falta-nos muito trabalho, apesar de gostar como está a equipa. Temos semanas pela frente, o formato da Liga favorece a que a equipa trabalhe a longo prazo".