Espinho derrota Esmoriz e sobe ao quinto lugar do campeonato

Tigres venceram os vizinhos por 3-1. Segundo set ficou 35-37!

O Sporting de Espinho recebeu e derrotou esta terça-feira o Esmoriz na Nave Desportiva de Espinho, em jogo em atraso da sétima jornada do Campeonato Nacional da I Divisão.



Com o triunfo, por 3-1 (25-23, 35-37, 25-22, 25-20), a equipa de Victor Pinto ascendeu ao quinto lugar, com 17 pontos, os mesmos do Esmoriz, orientado por Bruno Lima, mas com menos um jogo por disputar.



Depois de um primeiro set equilibrado, o segundo foi ainda mais disputado e emocionante, terminando apenas num incrível 35-37. O terceiro também foi equilibrado e no quarto os tigres controlaram e conseguiram vencer com naturalidade.​



O Benfica lidera o campeonato com nove vitórias em nove jogos (27 pontos) e é seguido pelo sensacional Voleibol Clube Viana, que tem 24 pontos. Fonte Bastardo, com 21, e Sporting, com 18, ocupam o terceiro e quarto posto, respetivamente, enquanto o Espinho é agora quinto e o Esmoriz sexto classificado.