Esmoriz passa a estar no topo em masculinos e femininos

Ao sagrar-se campeã da II Divisão, a equipa feminina vai jogar, 20 anos depois, no escalão principal

Ao derrotar o Dumiense, na penúltima jornada, o Esmoriz sagrou-se campeão nacional da II Divisão de voleibol feminino.

A proeza da equipa do concelho de Ovar tem contornos históricos, mas por outros motivos: 20 anos depois voltará a competir na I Divisão e será um dos sete clubes com equipas no escalão maior em masculino e feminino.

Um dado que, segundo o treinador do Esmoriz, Vítor Pinto, é "mais relevante", porque apenas dois desses clubes "não têm equipa de futebol" - o outro é o Castêlo da Maia. "A dimensão é diferente, a estrutura e o orçamento também", defende.

O técnico, que destaca "o grande investimento do clube" na concretização desde objetivo, sente "um enorme orgulho por fazer parte da história".

"Mesmo jogando na II Divisão, chegámos aos quartos de final da Taça de Portugal e conseguimos uma época sem derrotas no campeonato", salientou o treinador do Esmoriz, ressalvando que ainda falta um jogo, domingo, na Madeira, com o Levada.