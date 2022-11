Esmoriz mantém invencibilidade ao bater Benfica e é líder do campeonato

A formação de Bruno Lima derrotou os campeões nacionais de voleibol, por 3-1, e segue líder invicta do Campeonato Nacional.

O histórico Esmoriz tem dado provas de que é um osso muito duro de roer para os "grandes". Esta temporada não será exceção, tendo na terça-feira somado o quinto triunfo em cinco jogos na receção ao campeão em título, o Benfica, por 3-1.

Foram os anfitriões a entrar melhor no encontro, com os encarnados a terem de correr atrás do prejuízo desde o início (4-0). O técnico Marcel Matz ainda pediu um desconto de tempo aos 20-15, mas nem isso impediu o triunfo do Esmoriz no primeiro set (25-20). No seguinte, a resposta das águias surgiu forte e desde cedo (2-7) e, com um parcial de 16-25, empataram o encontro (1-1).

Com tudo em aberto, o equilíbrio comandou o terceiro set, mas a equipa da casa conseguiu levar a melhor pela margem mínima (25-23). O clube da Luz tentou reverter a situação, procurando a negra, mas o triunfo estava destinado à formação de Bruno Lima. O Esmoriz segue líder do campeonato (15 pontos), empurrando o Benfica para uma estranha terceira posição (12).

A FIGURA

Rafael Santos

Sempre acima de dez

O zona 4 de 21 anos foi o melhor jogador do encontro com o Benfica, tendo assinalado 19 pontos. Desde o início da época, o internacional português só sabe marcar mais de dez por jogo, sendo este o maior número assinalado em cinco encontros. No clube de Ovar desde 2018, teve como melhor temporada a anterior (394 pontos em 34 jogos).