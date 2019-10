Esmoriz derrota Sporting de Espinho e conquista Torneio da Barrinha

Equipa de Bruno Lima venceu por 3-2 a formação orientada por Vítor Pinto.

No último ensaio antes do arranque do Nacional da I Divisão, o Esmoriz derrotou este domingo o Sporting de Espinho, por 3-2, na final do Torneio da Barrinha.



Depois de ter vencido, na véspera, o Castêlo da Maia, a equipa do concelho de Ovar, que conta esta época com os internacionais Roberto Reis e Hugo Ribeiro (ambos ex-Sporting), derrotou os espinhenses (derrotaram o Vitória de Guimarães na abertura do torneio) num jogo presenciado por cerca de 300 espectadores.



O Esmoriz, orientado por Bruno Lima, perdeu o primeiro set (26-28 depois de estar a ganhar por 23-15), venceu o segundo e o terceiro (25-23 e 25-16), no quarto permitiu que o Sporting de Espinho ganhasse (23-25) e, na negra, ficou com razões para festejar a conquista do troféu, ao vencer por 15-11.



O Esmoriz estreia-se no campeonato, em Famalicão, contra o Famalicense (no próximo sábado, às 18 horas), enquanto o Sporting de Espinho joga, também no sábado (20h45), no Pavilhão da Luz, contra o Benfica, campeão nacional em 2018/19 e vencedor, anteontem, da Supertaça.