Esmoriz-Benfica teve o set mais longo da história em Portugal

Campeões venceram 0-3 em Esmoriz, mas o segundo parcial durou 52 minutos até ao 43-45, sendo o 14.º mais longo de sempre a nível mundial

Um remate de Hugo Gaspar que o bloco do Esmoriz defendeu para fora valeu o 43-44 ao Benfica, para depois um "pipe" de Roberto Reis ir contra a rede e dar o 43-45. Os jogadores suspiraram de alívio, pois estavam a jogar há 52 minutos, e era o segundo parcial ganho pelos campeões, que saíram da Barrinha com um triunfo por 0-3 e um feito histórico: o set mais longo do voleibol português.

Várias mudanças no sistema informático da Federação Portuguesa de Voleibol não permitem certificar o parcial do fim da tarde de domingo como o mais longo de sempre, mas apenas há memória de um 40-38 no Esmoriz-Sporting de Espinho de 2004 - com Hugo Gaspar a ser o melhor jogador da equipa da Barrinha... - e na listagem histórica mundial feita pelo VolleyBox, com registos até 44-42, não aparecia qualquer jogo português.

O 43-45 do Esmoriz-Benfica entra para essa lista com o 14.º set mais longo de sempre, curiosamente atrás de um 46-44 feito há uma semana na Superliga do Brasil.

"Foi um grande jogo, que valoriza o voleibol português. O segundo set foi provavelmente o mais longo da minha carreira como treinador", disse no final Marcel Matz, técnico do Benfica, que perceberá agora ter sido mesmo o mais longo.

Foram 52 minutos de equilíbrio absoluto - o restante jogo durou 48 minutos... -, pois além do ponto final só por mais quatro vezes uma das equipas teve uma vantagem de dois pontos. O Benfica venceu ao 11.º set-point, o Esmoriz perdeu dez oportunidades para o fazer.

Registe-se ainda que o considerado maior set de sempre terminou com 87-85 e jogou-se na liga checa, mas apenas é conhecida uma das equipas, o Triest Baranovice, e foi em 1979. Muito antes, portanto, da profunda mudança das regras operada em 2009, daí não estar na lista aqui publicada.