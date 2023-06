Erros comprometedores afastam Portugal da final da Silver League de voleibol feminino

Com este desaire, Portugal vai agora tentar o prémio de consolação, disputando o terceiro lugar da prova, com a equipa que não vencer o desafio de hoje entre Montenegro e Áustria.

A seleção portuguesa feminina de voleibol falhou o acesso à final da Silver League europeia, depois de ter perdido, por 3-1, frente à Estónia, no jogo das meias-finais da competição, onde cometeu erros comprometedores.

A equipa nacional não entrou bem na partida, perdendo os dois primeiros parciais, por 29-27 e 25-22, mas ainda esboçou uma recuperação, vencendo o terceiro "set" por 25-18, acabando, depois, por claudicar no quarto parcial, quando até estava em boa posição para ambicionar a "negra", cedendo na parte final por 26-24.

Este duelo com as estónias, que tinham vencido o grupo A desta edição da Silver League até começou de forma equilibrada para Portugal, segundo classificado do grupo B, que foi impondo uma evolução no seu jogo, mostrando-se forte no bloco e com bom "poder de fogo" no remate, perante um adversário concentrado e pouco erróneo.

No entanto, depois da passagem do ponto 20, as lusas evidenciaram dificuldades no serviço, e apesar de terem, algumas vezes, possibilidade de fechar o parcial, não foram eficazes nesse capítulo, permitindo a Estónia recuperar e manter-se "viva" até garantir a vitória com um 29-27.

Apesar do desaire, as portuguesas não se inibiram na entrada para o segundo parcial, e foram controlando o jogo na fase inicial, mas na passagem pelo ponto 10 quebraram, e cometeram erros fatais.

Com faltas de concentração na receção e, do novo, com falhas no serviço, a equipa das quinas foi entregando a vantagem à formação do leste da Europa, que, mesmo sem deslumbrar, mostrava-se muito regular, cavando uma vantagem confortável, que Portugal ainda beliscou, mas não evitou nova derrota, desta feita por 25-22.

Sem mais margem de erros, Portugal entrou melhor para o terceiro parcial, e com acerto na receção e com um ataque muito forte, mostrou as suas verdadeiras qualidades, chegando e meio do set com um esclarecedor 15-10.

A Estónia surgiu, nesta fase, em clara quebra de concentração e, apesar de ainda esboçar uma reação, não conseguiu dar uma resposta à altura ao embalo e eficácia das portuguesas, que relançaram o jogo vencendo o parcial por 25-18.

Galvanizado com a recuperação, Portugal voltou a entrar muito bem no quarto set, fazendo um jogo pragmático e superando muitas das falhas anteriores, acabando por se cimentar na frente do marcador, uma vantagem bem robusta que já fazia sonhar com uma decisão na "negra".

No entanto, na parte final, já depois das lusas terem dobrado a barreira dos 20 pontos ainda com boa vantagem, a pior versão da equipa veio ao de cima, com erros sucessivos, tanto a defender como a atacar, que permitiram uma épica recuperação da Estónia, até à vitória no parcial por 26-24, carimbando o 3-1 final.

As estónias avançam assim para a final competição, disputada este domingo com o vencedor do duelo de hoje entre Montenegro e Áustria, enquanto Portugal, joga também domingo a disputa do terceiro lugar, com o derrotado do duelo entre montenegrinas e austríacas.